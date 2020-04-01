Vali Gürel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.

Vali Gürel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilk etapta 1 aylık maaşıyla destek verdi.

Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı ilk etapta 1 aylık maaşımla bende destekliyorum. Haydi Karabük. Zaman birlik olma zamanı, zaman 'Milli Dayanışma' zamanı bende destekliyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA