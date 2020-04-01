Vali Gürel'den Milli Dayanışma Kampanyası'na destek
Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
01.04.2020 15:56 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:56
Karabük Valisi Fuat Gürel, Milli Dayanışma Kampanyası'na destek verdi.
Vali Gürel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilk etapta 1 aylık maaşıyla destek verdi.
Gürel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' diyerek başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'nı ilk etapta 1 aylık maaşımla bende destekliyorum. Haydi Karabük. Zaman birlik olma zamanı, zaman 'Milli Dayanışma' zamanı bende destekliyorum" dedi. - KARABÜK
Kaynak: İHA