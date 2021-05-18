Vali Gürel'den KARDEMİR'e "Teşekkür Belgesi"
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Vali Gürel'den KARDEMİR'e "Teşekkür Belgesi"

Vali Gürel'den KARDEMİR'e 'Teşekkür Belgesi'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Karabük Valisi Fuat Gürel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gıda kolisi bağışında bulunan KARDEMİR'e "Teşekkür Belgesi" verdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gıda kolisi bağışında bulunan KARDEMİR'e "Teşekkür Belgesi" verdi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, KARDEMİR Genel Müdürü Necdet Utkanlar'ı ziyaret etti. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na yaptığı yardımlar nedeniyle hazırlattığı Teşekkür Belgesi'ni teslim eden Gürel, "Ülkemizi ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 bulaşıcı hastalığı ile mücadele edilen şu zor dönemde, birlik ve beraberlik ruhu ile dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamış bulunmaktayız. KARDEMİR tarafından gönderilen gıda kolileri Valiliğimiz aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılmıştır. Bu anlamlı katkılarınız ve desteğiniz için teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim" ifadelerine yer verdi.

KARDEMİR Genel Müdürü Utkanlar ise nazik ziyaretlerinden ve hazırlanan "Teşekkür Belgesi" dolayısıyla Vali Gürel'e teşekkür etti. - KARABÜK

Vali Gürel'den KARDEMİR'e 'Teşekkür Belgesi'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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