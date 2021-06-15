Vali Gürel'den, Karabük Demir Kartal Gsk Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımına Moral Ziyareti
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Vali Gürel'den, Karabük Demir Kartal Gsk Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımına Moral Ziyareti

Vali Gürel'den, Karabük Demir Kartal Gsk Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımına Moral Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Fuat Gürel, 2. ligten 1. lige terfi müsabakaları için Yeni Mahalle 2500 Kişilik Spor Salonunda antrenmanlarına devam eden Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının antrenmanını izleyerek sporculara moral verdi.

Vali Fuat Gürel, 2. ligten 1. lige terfi müsabakaları için Yeni Mahalle 2500 Kişilik Spor Salonunda antrenmanlarına devam eden Karabük Demir Kartal Gençlik ve Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımının antrenmanını izleyerek sporculara moral verdi.

Antrenman sonrasında sahaya inerek sporcularla bir süre sohbet eden Vali Gürel, "Karabük Demir Kartal GSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımızın teknik heyet ve sporcularına, 1. lige terfi müsabakalarında başarılar dilerim. Bedenen yanınızda olamasakta kalbimiz sizlerle birlikte olacak, sizlere inanıyor ve güveniyoruz. İnşallah şampiyon olarak dönersiniz, yolunuz açık olsun. "diye konuştu.

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 2. ligten 1. lige terfi müsabakaları Karabük Demir Kartal GSK Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, Hakkari, Muş, Van, Diyarbakır, Osmaniye, Hatay Büyük Şehir Belediye, Malatya Belediyesi, İzmir Karşıyaka ve Gümüşhacıköy takımlarının katılımıyla 7-11 ve 13-16 Temmuz tarihleri arasında 1. ve 2. Etap müsabakaları olarak Yalova ve Bursa ilinde düzenlenecek.

Kaynak: Habermetre

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