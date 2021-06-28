Vali Gürel'den Karabük Barosu Başkanı Av. Köklü'ye Hayırlı Olsun Ziyareti.

Vali Fuat Gürel, geçtiğimiz aylarda yapılan Karabük Barosu Genel Kurulunda Baro Başkanı olarak seçilen Av. Emrah Köklü ile Yönetim Kuruluna "Hayırlı Olsun" ziyaretinde bulundu.

Vali Fuat Gürel, geçtiğimiz aylarda yapılan Karabük Barosu Genel Kurulunda Baro Başkanı olarak seçilen Av. Emrah Köklü ile Yönetim Kuruluna "Hayırlı Olsun" ziyaretinde bulundu.

Karabük Barosunda gerçekleşen ziyarette Baro Başkanı Av. Emrah Köklü ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Vali Gürel, "Hayırlı Olsun" temennisinde bulunarak yeni dönemlerinde başarılar diledi.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden Baro Başkanı Av. Köklü ve Yönetim Kurulu üyeleri nazik ziyareti için Vali Fuat Gürel'e teşekkür ettiler.

Kaynak: Habermetre