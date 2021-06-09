Vali Gürel'den, İş İnsanı Osman Yeşilyurt'a "Teşekkür Belgesi"

Vali Fuat Gürel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gıda kolisi bağışında bulunan Yeşilyurt Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yeşilyurt'a "Teşekkür Belgesi" verdi.

Vali Fuat Gürel, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gıda kolisi bağışında bulunan Yeşilyurt Demir Çelik Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yeşilyurt'a "Teşekkür Belgesi" verdi.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 ile mücadelede Yeşilyurt Demir Çelik AŞ tarafından gönderilen gıda paketlerinin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız aracılığıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırıldığını ifade eden Vali Gürel, İş İnsanı Osman Yeşilyurt'a "Teşekkür Belgesini" vererek desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre