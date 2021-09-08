Vali Gürel'den İl Jandarma Komutanı Gümüş'e hayırlı olsun ziyareti
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Vali Gürel'den İl Jandarma Komutanı Gümüş'e hayırlı olsun ziyareti

Vali Gürel'den İl Jandarma Komutanı Gümüş'e hayırlı olsun ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı olarak atanan Jandarma Kd. Albay Garip Gümüş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Jandarma Komutanı olarak atanan Jandarma Kd. Albay Garip Gümüş'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Gürel beraberindeki Vali Yardımcısı Muhittin Gürel ile birlikte son yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile İl Jandarma Komutanı olarak atanan Jandarma Kd. Albay Garip Gümüş'ü ziyaret etti.

İl Jandarma Komutanlığı önünde İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Garip Gümüş, İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Albay Tuncay Caferoğlu ve rütbeli personel tarafından karşılanan Vali Gürel Komutanlık Şeref Defteri'ni imzaladı.

İl Jandarma Komutanı Gümüş ile makamında bir süre görüşen Vali Gürel yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak görevinde başarılar diledi. - KARABÜK

Vali Gürel'den İl Jandarma Komutanı Gümüş'e hayırlı olsun ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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