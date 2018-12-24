Vali Gürel'den Güvenlik Noktalarına Ziyaret

Karabük Valisi Fuat Gürel, polis ve jandarma güvenlik noktalarını ziyaret etti.

Gürel, kentte polis ve jandarma ekiplerini denetim çalışması yürüttüğü güvenlik noktalarında denetlemelerde bulundu.

Bu kapsamda Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önü, Yenice-Zonguldak kara yolu Melise köyü mevkisi jandarma uygulama noktası, Karabük-Kastamonu karayolu polis uygulama noktası ve Karabük-Bartın karayolu Kirkille mevkisinde bulunan polis uygulama noktasını ziyaret eden

Gürel, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin kamu düzeninin korunması, halkın huzur ve güvenliğinin devamı amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü ifade etti.

Kaynak: AA