Vali Gürel'den DSİ 234. Şube Müdürü Cemil Ercan'a "Hayırlı Olsun" Ziyareti.
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Vali Gürel'den DSİ 234. Şube Müdürü Cemil Ercan'a "Hayırlı Olsun" Ziyareti.

Vali Gürel'den DSİ 234. Şube Müdürü Cemil Ercan'a 'Hayırlı Olsun' Ziyareti.
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Fuat Gürel, DSİ 234. Şube Müdürü olarak atanan ve göreve başlamasının ardından kendisini ziyarete gelen Cemil Ercan'a "Hayırlı Olsun" ziyaretinde bulundu.

Vali Fuat Gürel, DSİ 234. Şube Müdürü olarak atanan ve göreve başlamasının ardından kendisini ziyarete gelen Cemil Ercan'a "Hayırlı Olsun" ziyaretinde bulundu.

DSİ 234. Şube Müdürlüğünün ilimizde gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Gürel, Cemil Ercan'ı tebrik ederek "Hayırlı Olsun" temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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Vali Gürel'den DSİ 234. Şube Müdürü Cemil Ercan'a "Hayırlı Olsun" Ziyareti. - Haberler
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