Vali Gürel'den DSİ 234. Şube Müdürü Cemil Ercan'a "Hayırlı Olsun" Ziyareti.

Vali Fuat Gürel, DSİ 234. Şube Müdürü olarak atanan ve göreve başlamasının ardından kendisini ziyarete gelen Cemil Ercan'a "Hayırlı Olsun" ziyaretinde bulundu.