Vali Gürel'den, Başkent Edaş Dağıtım AŞ'ye Ziyaret.
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Vali Gürel'den, Başkent Edaş Dağıtım AŞ'ye Ziyaret.

Vali Gürel'den, Başkent Edaş Dağıtım AŞ'ye Ziyaret.
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Başkent EDAŞ Karabük Dağıtım Operasyonları Müdürü İbrahim Turan'a ziyaret ederek ilimizde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Vali Fuat Gürel, kurum denetimleri kapsamında Başkent EDAŞ Karabük Dağıtım Operasyonları Müdürü İbrahim Turan'a ziyaret ederek ilimizde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkent EDAŞ ziyaretinde; 2020 yılı Yatırım gerçekleşmeleri ve 2021 yatırım faaliyetleri hakkında bilgiler veren Turan, il geneli sahada yapılan kaçak önleme ve tespit çalışmaları, müşteri ve muhtarların aydınlatma ve arıza talepleri hakkında Vali Gürel'e detaylı bilgiler paylaştı.

Pilot il olarak ilimizde kurulan, uzaktan kontrol ve çalışmaların kaydedilerek teyitlerin yapıldığı, ihtiyaç durumunda şirketin deprem, sel, fırtına gibi doğal afetler, salgınlar, kimyasal, nükleer saldırılar veya terör saldırıları gibi durumlara karşı yerleşik SCADA merkezlerinin yerine devreye girecek ve Enerjisa'dan hizmet alan kullanıcılara kesintisiz elektrik sağlamak için şebeke kontrolüne erişimine imkan sağlayan SCADA Acil Komuta ve Kontrol Merkezinde incelemelerde bulunan Vali Gürel, Başkent EDAŞ Karabük Dağıtım Operasyonları Müdürü İbrahim Turan'dan sistemin çalışması hakkında bilgiler aldı.

Kaynak: Habermetre

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