Vali Gürel'den Azerbaycan'a destek mesajı
27.09.2020 17:47 | Son Güncelleme: 27.09.2020 17:50
Karabük Valisi Fuat Gürel, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayarak işgal altındaki Karabağ'ın geri alınması gerektiğini bildirdi.
Karabük Valisi Fuat Gürel, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırısını kınayarak işgal altındaki Karabağ'ın geri alınması gerektiğini bildirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Vali Gürel, Azerbaycan'ın yalnız olmadığını belirtti.
Gürel, paylaşımında, "Ermenistan'ın kardeş Azerbaycan'a saldırısını kınıyorum. Azerbaycan yalnız değildir. Bu sefer işgal altındaki Karabağ geri alınmalıdır." ifadesini kullandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu