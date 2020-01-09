Vali Gürel 'Çalışan Gazeteciler' gününü kutladı

09.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:30

Karabük Valisi Fuat Gürel '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.



Vali Gürel mesajında, "Basın ve yayın organlarımız, her zaman demokrasimizin en temel taşlarından biri olmuştur. Geleceğin; toplumun ihtiyaçlarına göre şekillenmesi, bugünün iyice anlaşılmasına ve geçmişin de bilinmesine bağlıdır. Doğru bilgilendirme, tarafsızlık ve kişilik haklarına saygı gibi birçok ulvi değeri içinde barındıran gazetecilik mesleği bugünün ve geçmişin anlaşılmasında bu önemli işlevi tarih boyunca sürdürmüştür. Bu sebeple, gazetecilik mesleğinin tarihi insanlık tarihi ile eş tutulmaktadır. 'İletişim Çağı' olarak adlandırılan günümüzde yine gazetecilerimiz şehrimiz, ülkemiz ve dünyadaki hızlı gelişim ve değişimin vatandaşlarımızla paylaşılmasında gece gündüz demeden, mesai mefhumu gözetmeksizin, her koşulda, fedakarca görev yapmaktadırlar. Bu vesile ile bu ulvi mesleği Karabük'ümüzde icra eden basın ve yayın kuruluşlarımızın çok değerli mensupları nezdinde tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü tebrik ediyor, sevdikleriyle birlikte mutluluk, sağlık ve başarılar temenni ederken; görevi başında şehit olmuş ya da ebediyete irtihal etmiş olan kardeşlerimizi de rahmet ve saygıyla anıyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK

Kaynak: İHA