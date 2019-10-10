Vali Gürel, asfalt çalışmalarını yerinde inceledi

10.10.2019 10:27

Karabük Valisi Fuat Gürel, Eskipazar Sırt grup yolunda İl Özel İdaresi tarafından yapımı devam eden asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.



Vali Gürel, İl Özel İdare Yol ve Ulaşım Hizmetleri'ne bağlı ekipler tarafından Eskipazar Sırt grup yolunda yapımına devam edilen 7 kilometrelik asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Genel Sekreter Uzun'dan devam eden asfalt çalışmaları hakkında bilgiler alan Vali Gürel, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, "Özel İdare ekiplerimiz çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Program dahilinde 7 kilometrelik Eskipazar Sırt grup yolunun 3,5 kilometrelik kısmı bitmiş bulunuyor. Şuanda 20 adet kamyon, 3 adet silindir ve 1 adet finişer ile her gün 2 bin ton malzeme serimi gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde ekipler, asfaltlama çalışmalarını en kısa sürede bitirmek için çalışmalarına devam ediyor. Bu yıl programladığımız 90 kilometrelik yolun tamamını yılsonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Ekiplerimiz çok yoğun çalışıyor" dedi.



Vali Fuat Gürel incelemelerde Eskipazar Kaymakamı Muhammed Burak Akköz, Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez, Özel İdare Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Üyeleri Sunay Yaka, Sırrı Şen ve ilçe protokolü eşlik etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA