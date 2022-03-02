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Vali Gürel, ailelerle buluşmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Vali Gürel, ailelerle buluşmaya devam ediyor

Karabük Valisi Fuat Gürel, günlük programının yanı sıra düzenli olarak gerçekleştirdiği aile ziyaretleri kapsamında iki aileye konuk oldu.

KARABÜK (İHA) - Karabük Valisi Fuat Gürel, günlük programının yanı sıra düzenli olarak gerçekleştirdiği aile ziyaretleri kapsamında iki aileye konuk oldu.

Aileler ile hasbihal ederek minik fertleriyle yakından ilgilenen Vali Fuat Gürel, çeşitli hediyeler verdiği aile fertlerine eğitim hayatlarında başarılar diledi. Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden aileler nazik ziyareti için Vali Fuat Gürel ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yasemin Canbaz'a teşekkür ettiler. - KARABÜK

Vali Gürel, ailelerle buluşmaya devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Karabük, Yerel, Haberler

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