Vali Gürel, AFAD gönüllüleri ile bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Gürel, AFAD gönüllüleri ile bir araya geldi

Vali Gürel, AFAD gönüllüleri ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen 'AFAD Gönüllülük Projesi'nde yer alan AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı öncülüğünde yürütülen 'AFAD Gönüllülük Projesi'nde yer alan AFAD gönüllüleriyle bir araya geldi.

Valilik Toplantı Salonunda gerçekleşen programda AFAD Gönüllüleri ile tek tek tanışan Vali Fuat Gürel, afet bölgesinde gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaları nedeniyle Teşekkür Belgesi takdim etti.

AFAD Gönüllülerinin afet bölgesinde devletimize ve yöre insanımıza çok değerli bir destek verdiklerini ifade eden Vali Gürel, "11 Ağustos günü Karadeniz Bölgesinde meydana gelen sel afetinden hemen sonra Kastamonu ilimizin Şenpazar ve Bozkurt ilçelerinde görev alan AFAD gönüllerimizin ve Kızılay ekiplerimizin yaptıkları çalışmalar bölge insanımızın takdirini kazandı. Afetlere hazırlık yaparak ve gerekli önlemleri alarak uğrayacağımız zararları en asgari seviyeye çekmemiz mümkün. Afetin ne zaman, nerede ve ne şekilde olacağını bilmiyoruz ama neler yapmamız gerektiğini biliyoruz ve yapabiliriz. Kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlar gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan AFAD gönüllülerimize yapmış oldukları çalışmalar için teşekkür ederim. 11 Ağustos 2021 tarihinde aşırı yağışlara bağlı olarak meydana gelen sel, su baskını ve heyelanları yaşadığımız felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Böylesine acı ve elem dolu bir afeti bir daha yaşamamak dileğiyle, sahada canla ve başla çalışan bütün gönüllülerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KARABÜK

Vali Gürel, AFAD gönüllüleri ile bir araya geldi
Vali Gürel, AFAD gönüllüleri ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Murat Kurum İbrahim Altay Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Haluk Levent Yeşim Salkım
Spor Cristiano Fatih Terim Şenol Güneş Okay Yokuşlu Mergim Berisha
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Vali Gürel, AFAD gönüllüleri ile bir araya geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.9.2021 12:28:25. #1.16#

title