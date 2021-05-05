Vali Gürel, 112 personeli ile iftar açtı
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Vali Gürel, 112 personeli ile iftar açtı

Vali Gürel, 112 personeli ile iftar açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Karabük Valisi Fuat Gürel, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye, orman, AFAD ve Vefa Sosyal Destek Gruplarından oluşan 112 personeli ile birlikte iftar yaptı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, 112 Acil Çağrı Merkezini ziyaret ederek, jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye, orman, AFAD ve Vefa Sosyal Destek Gruplarından oluşan 112 personeli ile birlikte iftar yaptı.

Vali Yardımcısı Vekili Numan Tahir Şimşek, Karabük Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Jandarma Komutanı Albay Bahtiyar Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ ile kurum müdürlerinin eşlik ettiği ziyarette iftar vaktinin gelmesi ile birlikte 112 personeli ile birlikte orucunu açan Vali Fuat Gürel, "İlimiz genelinde acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşma gayretinde olan tüm personelimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. 24 saat esasına göre görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ederek onlarla birlikte olmak istedik. Vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısında yanında olan Devletimiz, zor durumundan dolayı acil yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yardımına koşacak olan kurumlarımızla vatandaşımız arasındaki irtibatı sağlayan Acil 112 ekiplerimiz vatandaşımızın her daim yanındadır. Salgın sürecinde özellikle burada çalışan arkadaşlarımız Devletimizle vatandaşımız arasında köprü görevi gördü. İnşallah kısa sürede salgın biter ve önümüzdeki yıl yasaklar olmadan büyüklerimizle, sevdiklerimizle daha coşkulu bayram kutlarız" diye konuştu.

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezini (GAMER) ve Vefa Sosyal Destek Ekibini de ziyaret ederek görevli personele çalışmalarında başarılar dileyen Vali Gürel, Kent Güvenliği Yönetim Sistemi (KGYS) hakkında bilgiler aldı. - KARABÜK

Vali Gürel, 112 personeli ile iftar açtı
Vali Gürel, 112 personeli ile iftar açtı
Vali Gürel, 112 personeli ile iftar açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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