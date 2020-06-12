Vali Gürel, 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasını inceledi Karabük Valisi Fuat Gürel, inşattı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Karabük Valisi Fuat Gürel, inşattı tamamlanan 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasını gezerek incelemelerde bulundu.

Vali Fuat Gürel, inşaatı tamamlanan ve altyapı çalışmalarının tamamlanması ile ülkede birden fazla olan acil çağrı numaralarının tek numara (112) altında toplanmasını sağlamak üzere hayata geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Vali Yardımcısı Muhittin Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutan Vekili Mustafa Kuraş, İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı, AFAD Müdürü Gazanfer Erbay, Orman İşletme Müdür Yardımcısı Altun Aktaş, Belediye yetkilileri ve 112 Acil Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi hizmet binasında incelemelerde bulunan Vali Fuat Gürel, Çağrı Merkezi Müdürü Hasan Çırakoğlu'ndan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Hizmet binasının faaliyete geçmesiyle birlikte tüm acil durumların tek bir merkezden koordine edileceğini ifade eden Vali Gürel, "Emniyet, Jandarma, Sağlık, Belediye, AFAD ve Orman İşletme Müdürlüğü olmak üzere 6 kurumun çağrısının 112 Acil Çağrı Merkezi altında toplanacak. Acil çağrı merkezinde; sağlık, itfaiye, jandarma, polis ve valiliklerce gerekli görülen diğer birimlerin aynı mekanda olduğu ve koordinasyon imkanı sağlayan colocation modeli tercih edilmiş ve çalışmalar buna göre yapılandırılmıştır. Bu modelde çağrının alınması, olayların takip ve koordinasyonu aynı salon içerisinde bulunan görevliler tarafından yerine getirilmektedir. 112 acil çağrı merkezi sisteminin iki temel amacı var: Birinci amacı; Acil çağrı yapılmasını gerektirecek durumlarda vatandaşlarımızın birden çok numara yerine tek bir numarayı bilmeleri, ikinci amacı ise; Acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay mahalline ulaşmalarıdır" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA