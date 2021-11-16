Vali Güner Sanatsal Yetenek Sergisinin Açılışına Katıldı

BARTIN (Habermetre) - Vali Sinan Güner, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle Bartın Mika-Der Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü ile Bartın Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürlüğü bünyesindeki korunma ve bakım altında bulunan çocuklarımızın hazırladığı eserlerden oluşan serginin açılışına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda Bartın Kültür Merkezinde yapılan açılışa Garnizon Komutan V. Dz. P. Alb. Erdal Bilgi, Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Balık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Deniz Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, davetliler ve eser sahibi öğrenciler katıldı.

Burada bir konuşma yapan Vali Güner, çocuklarımızın ilgi ve yeteneklerini ortaya koydukları bu sergiyle aynı zamanda vakitlerini verimli ve keyifli geçirerek iş birliği ile çalışma becerilerini geliştirdiklerini ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.

Ardından Vali Güner ve protokol üyeleri tarafından serginin açılış kurdelesi kesilerek katılımcılarla beraber çocuklarımızın sanatsal eserlerinden oluşan sergi gezildi.

Program Vali Güner'in eser sahibi çocuklarımız ile katılımcılarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirmesi ile sona erdi.

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