Vali Güner, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde

Vali Sinan Güner okul ziyaretleri kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Balık, İl Emniyet Müdür V. Ergin Ertekin, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, Kemerköprü Mahalle Muhtarı Burhan Karayel, Okul Müdürü Ender Işıkkent, Okul Aile Birliği Başkanı Ayşe Meltem Kef hazır bulundu.

Konferans salonunda okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelerek okulun fiziki ve eğitim durumu hakkında Okul Müdürü Işıkkent'ten bilgi alan Vali Güner, gençlerimizin mesleki açıdan yeterli, ahlaklı, yenilikçi, girişimci, üreten, ekonomiye değer katan ve ara eleman olarak değil aranan eleman olarak yetiştirilmesi gerektiğini ifade ederek üreten bir toplum olma yolunda teknik liselerin önemine değindi.

Ardından okulun bünyesinde bulunan atölyeleri gezerek öğrencilerin yapmış olduğu çalışmaları inceleyen Vali Güner, öğretmen ve öğrencilere başarılar diledi.

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