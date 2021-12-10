Vali Güner, Kozcağız Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarlarıyla Bir Arada

Vali Güner, Kozcağız Belediye Meclis Üyeleri ve Mahalle Muhtarlarıyla Bir AradaKozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman'ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ersin Aslan, İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İdare ve Denetim Müdürü Ali Taşçı, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, DSİ 233. Şube Müdürü Sancar Biçer, Kozcağız Belediye Meclis üyeleri, Bartın Enerjisa Operasyon merkezi yetkilisi ve muhtarlar hazır bulundu. Toplantıda meclis üyeleri ve muhtarlardan beldenin sorun ve taleplerini dinleyen Vali Güner, dile getirilen taleplerin ivedilikle değerlendirilerek yardımcı olunması talimatını verdi.

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