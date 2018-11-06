Vali Güner, Görevinin İlk Gününde Sokağa İndi - Bartın

Bartın Valisi Sinan Güner, göreve başladığı ilk gün kent merkezindeki esnafları ziyaret etti.

Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Bartın Valiliğine atandıktan sonra bugün yeni görevine başlayan Vali Güner, Yukarı Çarşı ve Hükümet Caddesi'nde esnafları ziyaret etti.

Vali Güner, daha sonra bir taksi durağına uğrayarak şoförlerle sohbet etti.

Hükümet Caddesi'ndeki esnafları selamlayıp, vatandaşlarla fotoğraf çektiren Güner, ilgililerden kentin tarihi hakkında da detaylı bilgi aldı.