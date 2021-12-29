Vali Güner Başkanlığında Yılın Son Mütevelli Heyeti Toplantısı Yapıldı

BARTIN (Habermetre) - Vali Sinan Güner başkanlığında Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sosyal yardımların karara bağlandığı 2021 yılı son Mütevelli Heyeti toplantısı yapıldı.

Valilik Çeşm-i Cihan Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Cemal Akın, Vali Yardımcısı V. Kadir Perçi, Defterdar Muhammet Osman Şener, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, İl Sağlık Müdür V. Uzm. Dr. Beyhan Güner, İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, İl Müftüsü Abdülcelil Çakar, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür V. Deniz Yılmaz, Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler, Kızılay Derneği Bartın Şube Başkanı Rıza Çakın, Karaköy Mahallesi Muhtarı Burhan Pişkin, Balat Köyü Muhtarı Şaban Tokses, hayırsever vatandaşlarımız Vahide Doğanel ile Hayriye Çıray katıldı.

Bartın Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına başvuruda bulunan vatandaşlarımızın dosyalarının karara bağlandığı toplantıda Vali Güner tarafından görev süresi sona eren Mütevelli Heyeti üyelerinden Karaköy Mahallesi Muhtarı Burhan Pişkin ile hayırsever vatandaş Vahide Doğanel'e görevli bulundukları süre içerisinde yaptıkları katkılardan dolayı Teşekkür Belgesi verildi.

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