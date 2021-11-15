Vali Güner Başkanlığında Okul Aile Birliği Toplantısı Gerçekleştirildi

Yeni eğitim öğretim yılında alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilendirme ve değerlendirmelere dair 15-16-17 Kasım 2021 tarihlerinde yapılacak olan Okul Aile Birliği Toplantılarının ilki Vali Sinan Güner başkanlığında gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Emniyet Müdürü Şakir Engin Korkmaz, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Ersin Aslan, İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Balık, Kozcağız Belediye Başkanı Mustafa Karaman, Hasankadı Belediye Başkanı Şeref Emiroğlu, okul müdürleri, okul aile birliği başkanları, kolluk personeli ve veliler katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Oğuzhan Acar'ın açılış konuşmasının ardından kürsüye gelen Vali Güner, okul içinde ve okul dışında geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin huzur ve güven ortamı içerisinde eğitim-öğretim faaliyetlerine devam edebilmesi için her türlü tedbirin alındığını ifade ederek ilgili tüm paydaşların iş birliği halinde çalışması gerektiğini belirtti.

Okullarımızın düzenli olarak temizlendiğini, öğrencilerin maske kullanımı ve ders aralarında sosyal mesafeye dikkat etmelerinin öğretmenler tarafından titizlikle kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Vali Güner "Okul çevresinde bulunan metruk binalar sıkı şekilde takip edilmekte, gençlerimizi zararlı maddelerden uzak tutmak için kolluk birimlerimiz bilgilendirme ve denetimlerini sürdürmektedir. Ayrıca güvenlik kamera sistemleriyle okul binaları da sıkı şekilde izlenmekte ve art niyetli şahıslara fırsat verilmemektedir. " dedi.

Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgilendirme sunumu yapılan toplantı okul müdürleri, öğretmenler ve okul aile birliği yöneticilerinin görüş ve önerilerinin değerlendirilmesi ile sona erdi.

Okul Aile Birliği Toplantıları 16 ve 17 Kasım 2021 tarihlerinde de devam edecek olup okullarda covid 19 tedbirleri, alınan güvenlik önlemlerinin değerlendirilmesi ve ikinci yarıyılda alınacak tedbirlerin planlanması, eğitim öğretim kurumlarının fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik ihtiyaç analizlerinin yapılarak gereksinimlerin giderilmesine yönelik planlama yapılacaktır.

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