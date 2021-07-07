Vali Güner Başkanlığında Mahalli İdareler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı
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Vali Güner Başkanlığında Mahalli İdareler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Vali Güner Başkanlığında Mahalli İdareler Birliği Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı
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Vali Sinan Güner Başkanlığında nisan ayında yapılması planlanan fakat pandemi koşulları nedeniyle ertelenen seçimli Mahalli İdareler Birliği Olağan Meclis Toplantısı İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile Mahalli İdareler Birliği Meclis üyeleri ve Birlik Müdürü Vali Yardımcısı Adem...

Vali Sinan Güner Başkanlığında nisan ayında yapılması planlanan fakat pandemi koşulları nedeniyle ertelenen seçimli Mahalli İdareler Birliği Olağan Meclis Toplantısı İl, İlçe ve Belde Belediye Başkanları ile Mahalli İdareler Birliği Meclis üyeleri ve Birlik Müdürü Vali Yardımcısı Adem Topaca'nın katılımıyla valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, bir önceki toplantıda alınan kararların özetlerinin okunmasının ardından birlik başkanı ile birlik meclis başkanı 1. ve 2. vekili, meclis katip üye, birlik encümeni ve plan bütçe komisyonu üyeleri seçimleri yapıldı.

Yapılan seçim sonucunda oybirliği ile yeniden Birlik Başkanı seçilen Vali Güner, seçilen birlik üyelerini tebrik ederek, yapılan seçimlerin İlimiz ve Birliğimiz için hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Habermetre

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