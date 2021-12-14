Vali Güner Başkanlığında Halk Günü Toplantısı Yapıldı

Vatandaşlarımızın taleplerini dile getirdikleri Halk Günü Toplantıları Vali Sinan Güner başkanlığında devam ediyor.

Valilik Kaymakam Hüsnü Bey Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Halk Günü Toplantısında Özel Kalem Müdürü Eda Altuğ hazır bulundu.

Vatandaşları ayrı ayrı dinleyerek kendisine iletilen talep ve sorunları ilgisine göre sorumlu kurumlara ileterek gerekli çalışmaların bir an önce başlatılması talimatını veren Vali Güner, kendisine iletilen her bir konunun takipçisi olacağını ifade etti.

Her hafta salı günleri yapılan Halk Günü toplantılarına katılmak isteyen vatandaşlarımızın Valiliğin 0 378 227 10 24 Numaralı telefonundan, görevlilerle irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet