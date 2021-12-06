Vali Güner Başkanlığında Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Vali Sinan Güner başkanlığında, bağımlılık ile mücadelede kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak, İl Eylem Planı'nın uygulanmasını takip etmek ve değerlendirmek üzere "Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu" toplantısı yapıldı.

Valilik 12 Divan Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı, Cumhuriyet Savcısı, Vali Yardımcısı, İlçe Kaymakamları ile Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulunun diğer üyeleri katıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü'nün sekretaryasını yaptığı kurulda 2021 yılında uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadelede bugüne kadar alınan kararlar ve yürütülen faaliyetler değerlendirilerek, bundan sonraki dönemde koruyucu ve önleyici tedbirler ile 2022 yılında yapılması gereken çalışmalar hakkında Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Hürol AKSU tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı.

Metruk bina olduğu tespit edilen yapıların artık yerleşim yeri adresi olarak bildirilmeyeceğini, bu doğrultuda tespit edilen metruk binalara ilişkin bilgilerin yetkili idarelerce Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) ve Adres Kayıt Sistemi (AKS) üzerinden metruk bina kaydı girişlerinin derhal tamamlanması gerektiğini ifade eden Vali Güner "Teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede vatandaş duyarlılığını oluşturmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek suretiyle kalıcı ve güçlü bir mücadele ortamı oluşturmak amacıyla 'UYUMA' aplikasyonu ve bağımlılıktan kurtulmak isteyen kişilerin tıbbi açıdan takip edilerek eş zamanlı olarak hem kendilerine hem de ailelerine psikolojik ve sosyal destek verilmesi hedeflenen 'Hayata Açık Kapı Projesi'nin bilinirliliğinin artırılması için çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. Sigara, alkol, uyuşturucu, teknoloji gibi her türlü bağımlılık ile mücadele konusunda kararlı ve bir o kadar da sorumluluk duygusuyla hareket edip, çocuklarımızı ve gençlerimizi kurtarmak amacıyla ilgili kurumlarca tüm tedbirlerin alınması gerekiyor. " dedi.

Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı katılımcıların öneri ve taleplerini dile getirmesi ile sona erdi.

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