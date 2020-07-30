Vali Gündüzöz yol uygulama noktasını ziyaret etti
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Vali Gündüzöz yol uygulama noktasını ziyaret etti

Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Kurban Bayramı'nda aşırı bir araç yoğunluğu söz konusu olacak.

Vali Gündüzöz yol uygulama noktasını ziyaret etti
30.07.2020 19:55 | Son Güncelleme: 30.07.2020 21:24

Muş Valisi İlker Gündüzöz, "Kurban Bayramı'nda aşırı bir araç yoğunluğu söz konusu olacak. Kurallara uyulmazsa trafik kazaları özellikle kör noktalarda fazla olabiliyor. Emniyet kemerimizi lütfen takalım ve şerit ihlali yapmayalım." dedi.

İçişleri Bakanlığının 81 ilin valiliğine gönderdiği talimatla, bayram süresince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik alınan tedbirlere uygun olarak vatandaşların güvenli şekilde seyahatlerinin sağlanması amacıyla 7 gün 24 saat esasına göre planlanan trafik tedbirleri kapsamında jandarma ve polis ekiplerince, Muş'ta ortak trafik uygulaması gerçekleştirildi.

Vali Gündüzöz, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ve İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal ile Muş-Bitlis kara yolundaki polis uygulama noktasını ziyaret ederek jandarma ve emniyet personeline çalışmalarında başarı diledi.

Durdurulan araç sürücülerine, trafikte dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Gündüzöz, vatandaşların bayramını kutlayıp onlara çikolata ikram etti ve çocuklara kırmızı düdük dağıttı.

Ziyaretin ardından Vali Gündüzöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın vatandaşlar için önemine işaret etti.

Dünyayı kasıp kavuran bir genel salgının olduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Bu salgına karşı da Türkiye çok önemli, güzel tedbirler aldı. Birçok ülkede insanlar bu salgından büyük sıkıntılar çekerken Türkiye, oldukça stabil bir noktada geçiş yapıyor. Bu önlemlerimizi gevşetmemizi gerektirmiyor. Burada jandarma ve emniyetin trafik timleri uygulama yapıyor. Jandarma ve polis burada yan yana sürücülerimizi durduruyor, sürücü ve yolcularla bayramlaşarak uyarılarda bulunuyorlar. Biliyorsunuz Bakanlığımızın trafik tedbirleri ile ilgili önemli kampanyaları var. Bunlardan biri de Kırmızı Düdük kampanyası. Çocuklarımıza düdük veriyoruz. Tabii buradaki önemli husus, trafik kurallarına riayet etmeye çocukluktan alıştırmak, bunun için de çabalarımız var."

Muş'ta Trafik Çocuk Eğitim Parkı'nı projelendirdiklerinin ve yakında hayata geçireceğinin müjdesini veren Gündüzöz, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Kurban Bayramı'nda aşırı bir araç yoğunluğu söz konusu olacak. Bu, bizim açımızdan risk teşkil eden bir durum. Kurallara eğer uyulmazsa trafik kazaları özellikle kör noktalarda fazla olabiliyor. Emniyet kemerimizi lütfen takalım ve şerit ihlali yapmayalım. Aynı zamanda koronavirüs olduğu için lütfen sosyal mesafe kuralına da dikkat etmemiz gerekiyor. Onun için vatandaşlarımızdan kurallara uymalarını istiyorum. Kesinlikle aynı zamanda salgın bir hastalık olduğunu da hatırlayalım. Maskesiz yola çıkmasınlar ve hijyen kurallarına dikkat etsinler. Bu duygu ve düşüncelerle tüm milletimizin bayramını kutluyorum."

Kaynak: AA

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