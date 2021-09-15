Vali Gündüzöz ve Başkan Asya, belediyenin yapacağı tekstil atölyesi alanını inceledi - Haberler
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Vali Gündüzöz ve Başkan Asya, belediyenin yapacağı tekstil atölyesi alanını inceledi

AA / Sabri Yıldırım - Haberler | Güncel
Vali Gündüzöz ve Başkan Asya, belediyenin yapacağı tekstil atölyesi alanını inceledi

Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye tarafından Sultan Alparslan Tekstil Kenti'nde yapılacak tekstil atölyesi alanında incelemede bulundu.

Muş Valisi İlker Gündüzöz ve Belediye Başkanı Feyat Asya, belediye tarafından Sultan Alparslan Tekstil Kenti'nde yapılacak tekstil atölyesi alanında incelemede bulundu.

Alanda teknik personelden bilgi alan Gündüzöz ve Asya, projenin detaylarını inceledi.

Muş Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muş Belediyesi işsizlik sorununa çözüm olacak önemli bir girişimde bulundu.

Belediye ile DAKA iş birliğinde kentteki Sultan Alparslan Tekstil Kenti alanında atölyenin yapımı için çalışmalar başlatıldı.

Başkan Asya, yaptığı açıklamada, kentte yaşanan işsizlik sorununu çözmek için proje üretmeye devam ettiğini bildirdi.

"Geçtiğimiz yıllarda ilçe terminali yapmak üzere belediyemize tahsis edilen Çöğürlü köyü girişindeki alanı, Valimiz Sayın İlker Gündüzöz ile yaptığımız istişare sonrası Valiliğimize devrini yaptık."diyen Asya, şöyle konuştu:

"İlimizin derdi ile dertlenen ve kendisiyle çalışmaktan mutluluk duyduğum Valimizin söz konusu alanı tekstil kent olarak yapması ve akabinde ilk atölyeyi de yapması vatandaşlarımıza bir istihdam alanı oluşturmak için güzel bir fırsat oldu. 46 dönümlük alanda Muş Belediyesi olarak bizler de Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı iş birliğinde bir atölye yapıyoruz. Yaklaşık 2 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan atölye ile tekstil alanında hem ilimizin ekonomisine katkı sunacak hem de gençlerimize bir iş imkanı sağlamış olacağız. Tabi bu bölgede Valiliğimiz tarafından birçok atölye daha yapılıyor. Burada oluşturulacak alanda yatırımcılar marifetiyle ilimize ve halkımıza faydalı bir kompleks ortaya çıkmış olacak. İlimizdeki işsizlik sorununa ciddi manada bir çözüm olacak. Böylesi bir girişime öncülük eden sayın Valimiz İlker Gündüzöz'e şükranlarımı sunarım"

Vali Gündüzöz ve Başkan Asya, belediyenin yapacağı tekstil atölyesi alanını inceledi

Vali Gündüzöz ve Başkan Asya, belediyenin yapacağı tekstil atölyesi alanını inceledi

Vali Gündüzöz ve Başkan Asya, belediyenin yapacağı tekstil atölyesi alanını inceledi

Vali Gündüzöz ve Başkan Asya, belediyenin yapacağı tekstil atölyesi alanını inceledi

AA / Sabri Yıldırım - Son Dakika Haberleri
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Haber: Vali Gündüzöz ve Başkan Asya, belediyenin yapacağı tekstil atölyesi alanını inceledi - Haberler
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