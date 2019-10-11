Vali Gündüzöz, öğrenci yurdunun inşaatını inceledi

11.10.2019 19:29

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden 750 yatak kapasiteli öğrenci yurdunun inşaatını inceledi.



Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan ve Güzeltepe Mahallesi'nde yapımı devam eden 750 yatak kapasiteli yükseköğrenim öğrenci yurdunun inşaatını inceledi. Vali Gündüzöz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. - MUŞ

Kaynak: İHA