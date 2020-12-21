Vali Gündüzöz: "Muş, 500 yataklı eğitim ve araştırma hastanesine kavuşacak"

Muş Valisi İlker Gündüzöz, kentte yapılması planlanan eğitim ve araştırma hastanesiyle ilgili bazı sosyal medya hesaplarında art niyetli kişilerce yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Muş, 500 yataklı bir hastaneye kavuşacak ve bizim hastanemiz eğitim ve araştırma...

Muş Valisi İlker Gündüzöz, kentte yapılması planlanan eğitim ve araştırma hastanesiyle ilgili bazı sosyal medya hesaplarında art niyetli kişilerce yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Muş, 500 yataklı bir hastaneye kavuşacak ve bizim hastanemiz eğitim ve araştırma hastanesi olarak faaliyete geçecek" dedi.

Muş Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Sağlık Bakanlığı tarafından yatırım programına alındığını açıklayan Vali Gündüzöz, kötü niyetli kişiler tarafından yapılan paylaşımların siber devriye ekipleri tarafından takipte olduğunu belirtti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medyadan bir paylaşımının söz konusu olduğunu ve Muş'un da sayıldığı iller arasındaki hastanelerin 2023 yılına kadar bitirilip hizmete açılacağını tekrar teyiden duyurduğunu kaydeden Vali Gündüzöz, "Çeşitli kötü niyetli kişilerin ya da grupların dezenformasyon amaçlı yapılmayacağı yönündeki beyanlarına vatandaşlarımız itibar etmesin. Yer tahsisi yapıldı, finansman sağlandı, Sağlık Bakanlığının yatırım programında yer alıyor. Muş, 500 yataklı bir hastaneye kavuşacak ve bizim hastanemiz eğitim ve araştırma hastanesi olarak faaliyete geçecek. Sağlık konusunda da çok önemli bir adım atmış olacağız" dedi.

Asılsız paylaşımların Muş Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki siber devriye ekiplerince takipte olduğunu vurgulayan Vali Gündüz, "Suç unsuru olanları gerekli yargı mercilerine iletiyor, suç unsuru olmayanlara zaten bir şey dememiz mümkün değil. Ama sosyal medyada, çeşitli platformlarda yazı yazan, söz söyleyen insanların sorumluluk sahibi olarak davranmasında fayda var. Çünkü bazı insanların kişilik haklarına dokunarak, toplumu rencide ederek ya da kamuoyunu yanlış bilgilendirerek bir amaca hizmet edemezsiniz. Ancak insanları üzersiniz. Bu konuda da sosyal medya kullanımının daha bilinçli olmasında fayda var diyorum" diye konuştu. - MUŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı