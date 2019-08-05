Vali Gündüzöz, makamını köylere taşıdı

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, terör örgütü baskısıyla 7 yıl boyunca boş kalan Cevizlidere köyünde vatandaşlarla bir araya gelerek, bölgede artık huzurun sağlandığını ve doğal güzelliklerin keşfedilmesi için şehir dışındaki vatandaşları Muş'a davet etti.

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, 9 köy ve 22 mezranın bulunduğu Üçevler bölgesinde çeşitli inceleme ve ziyaretlerde bulundu. Vatandaşlarla kahvaltı sofrasında bir araya gelen Vali Gündüzöz, yemeğin ardından vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinledi. Sık sık köy ziyaretleri yaparak vatandaşları dinleyen Vali Gündüzöz, kamu-kurum amirleri ile yaptığı ziyarette vatandaşların sorunu konusunda ilgili kurum amirlerine çeşitli talimatlar verdi. Çocukları da ihmal etmeyen Vali Gündüzöz, onlara oyuncak, futbol topu ve çeşitli hediyeler dağıttı.

"Vatandaşlarımızı mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz"

Daha önce Üçevler bölgesine geldiğini, ama Cevizlidere köyüne gelmediğini ifade eden Vali Gündüzöz, "Üçevler köyüne gelmiştim. Kış döneminde bu bölgeye gelmiştim. Şimdi daha olumlu hava koşullarında geliyoruz. Vatandaşlarımızla daha güzel mekanda bir araya geldik. Çok şükür herkes mutlu. Vatandaşlarımızı mutlu görünce biz de mutlu oluyoruz" dedi.

"Güvenlik sıkıntısı yok"

Bölgede güvenlik sıkıntısının olmadığını anlatan Vali Gündüzöz, "Güvenlik sıkıntısı yok. Artık yollar asfalt, insanlarımız sıkıntısız bir şekilde geliyorlar. Vatandaşlarımız buralara gelsin ve piknik yapsınlar. Burası doğal bir alan. Burada gayet güzel bir ortam var" diye konuştu.

"Muş, Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden biri"

Muş'un, Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden biri olduğunu ve il dışından da vatandaşları buraya beklediklerini kaydeden Vali Gündüzöz, "Türkiye'nin en huzurlu kentlerinden biri Muş. Onun için vatandaşlar çok rahat olsunlar. İlin dışından da bekliyoruz misafirlerimizi" ifadelerini kullandı.

Köy ziyaretlerinde Vali Gündüzöz'e; AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Muş Cumhuriyet Başsavcısı Harun Karahan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, ilçe belediye başkanları, AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, İl Milli Eğitim Müdürü Emin Engin ve kamu kurum amirleri eşlik etti. - MUŞ

Kaynak: İHA