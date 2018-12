Vali Gündüzöz'den Suriyeli Aileye Ziyaret

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, kentte ikamet eden Suriyeli bir aileyi evinde ziyaret etti.

Vali Gündüzöz, beraberindeki İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık ile Said ailesini evinde ziyaret ederek bir süre görüştü. Muş'ta yaşayan bin 375 Suriyeliden biri olan aile reisi Nur Said, Halep'ten geldiklerini ve 5 yıldır Türkiye'de ikamet ettiklerini belirterek, yapılan ziyaretten dolayı ailece büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. 7 çocuğu olan 38 yaşındaki baba Nur Said, 27 yıldır asansör sektöründe çalıştığını ifade etti. Said, Konyalı Turgay Ünal'ın sahibi olduğu asansör şirketinde çalıştığını ve patronunun da kendisine çok yardımcı olduğunu belirtti.

Bir süre aile fertleri ile sohbet eden Vali Gündüzöz ise, "Türkiye'de 3,5 milyon Suriyeli kardeşimiz var. Bunun dışında diğer misafirlerimizi de hesaba karatsak 5 milyon civarında ülkemizde misafirimiz var. Gönül arzu eder ki kendi memleketlerinde huzur içerisinde, mutluluk içinde bu ailelerimiz yaşasınlar. Ama maalesef kendilerini demokrat olarak tanımlayan, insan haklarına saygılı olduğunu söyleyen batılı devletler, bizim Müslüman coğrafyamızdaki insanları huzursuz etmek için sinsi planlar yapıyorlar. Aslında demokrat ve insan haklarına saygılı da olmadıkları anlaşılıyor. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde Türkiye bu zulme karşı dik duruşuyla, Suriyeli kardeşlerimizin yanındaki insani duruşuyla tarihe bir not düşmekte. Kardeşlerimizi aç-açık bırakmamak için Türkiye Cumhuriyeti olarak ve Türk vatandaşları olarak elimizden geleni yapıyoruz. Geçmişten gelen, kendi dininden kaynaklanan merhamet duygusu var bu millette. Batılılara da iyi bir ders veriyor. Türkiye'nin bu yükselen sesi zaten Müslüman coğrafyada çok iyi bir şekilde duyuluyor. Ben kardeşlerimize bundan sonra da sahip çıkacağımızı ifade etmek istiyorum. Gelen bu kardeşlerimizin çocuklarının iyi bir eğitim alması, sağlık hizmetlerinden yararlanması gibi pek çok husus ayrı ayrı ele alınmakta. Türkiye'nin bu konuda yapmış olduğu çeşitli programlar var. Eğitim olsun, sağlık olsun, diğer alanlarda entegrasyon noktasında iyi noktaya geldik" dedi.

Suriyelilerin Türkiye'de huzur içinde yaşamalarını temin etmeye çalıştıklarını ifade eden Vali Gündüzöz, "Biz millet olarak komşuluk duyguları yüksek, yardımsever bir milletiz. Onun için memnuniyetle görüyoruz ki, Konya'dan çıkan bir kardeşimiz gelmiş burada asansör sektöründe hizmet veriyor, bir yatırım yapmış. İnsanlığına ve ustalığına güvenerek de Suriyeli bir kardeşimizi kendi yanında çalıştırarak, onlara sahip çıkmış. Hem devletimiz, hem milletimiz alicenap bir millet. Bu hususta fedakarlık gösteriyor. İnşallah, dünyadaki zulüm biter. Bu kendini demokrat gösterip, insanları evlerinden/yuvalarından eden, çocukları yetim/öksüz bırakan güçlere karşı da Türk milletinin, Türkiye'nin yükselişi devam eder ve mazlum milletlerin yanında olmaya devam ederiz. Ben, bugün bu güzel ailenin yanında olduğumdan dolayı çok mutluyum" diye konuştu.

Ziyaret, Vali Gündüzöz'ün aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirmesinin ardından sona erdi. - MUŞ

Kaynak: İHA