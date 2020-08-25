Vali Gündüzöz'den Malazgirt Zaferi mesajı Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü münasebetiyle kutlama mesajı yayımladı.

Vali Gündüzöz mesajında, Malazgirt Zaferi'nin Türk milletinin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibariyle Türk tarihinin en şanlı zaferlerinden birisi olduğunu kaydetti.

Malazgirt Zaferi ile üzerinde yaşadığımız cennet toprakların bizlere vatan kılındığını ifade eden Vali Gündüzöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün, Sultan Alparslan'ın şehrinde 949 yıl önce bir cuma sabahı, Malazgirt Ovası'nda Sultan Alparslan'ın liderliğindeki Türk ordusunun, Bizans ordusu karşısında elde ettiği kahramanlık destanı olan Malazgirt Zaferi'nin sene-i devriyesini kutlamanın gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Sultan Alparslan, adaletli ve merhametli yönetimiyle kendisinden sonraki devlet adamlarına da örnek olmasının yanı sıra asırlardır Anadolu topraklarında egemen olan barış, hoşgörü ve sevgi tohumlarını da ekti. Bugün dahi aziz milletimizin aynı şuur, inanç ve kararlılıkla kardeşlik ahdimize sahip çıkıp, geçmişinden daha görkemli bir geleceğe ulaşmak için el ele, gönül gönüle olduğunu görmek bizlere kıvanç verirken, ülkemize ve milletimize düşmanlık besleyenleri kahretmektedir."

Vali Gündüzöz mesajında, ayrıca şunları kaydetti:

"Türk milleti, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde bugün geçmişinden aldığı güçle, geleceğe daha parlak bakmakta ve Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına yaklaşırken muasır medeniyetler seviyesine hızla ilerlemektedir. Bu duygu ve düşünceler içerisinde; Sultan Alparslan ve şanlı ordusu başta olmak üzere Anadolu'yu bizlere ebedi bir vatan kılan tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Al bayrağımızın semalarımızda özgürce dalgalandığı bu kutsal topraklarda birlik ve beraberlik içerisinde nice bin yıllar diliyorum. Allah, bu aziz milleti her daim muzaffer eylesin."

Kaynak: AA