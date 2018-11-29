Vali Gündüzöz'den Dolandırıcılık Uyarısı

Muş Valisi İlker Gündüzöz, telefon dolandırıcılarına karşı vatandaşları uyardı.

Gündüzöz, yaptığı yazılı açıklamada, valilik adına herhangi bir yardım kampanyası düzenlemediklerini bildirdi.

Bir banka hesap numarasına para yatırılması konusunda bir taleplerinin olmadığını belirten Gündüzöz, şu ifadelere yer verdi:

"Bu talepte bulunan ya da telefonla arayanlar dolandırıcıdır. Vatandaşlarımız bunlara karşı uyanık olsunlar ve bizlere haber versinler. Ulusal çapta bir takım kampanyalar olduğunda zaten bunlar medya aracılığıyla duyuruluyor. Bu tür dolandırıcılık olaylarına karşı iş adamlarımız, esnafımız ve vatandaşlarımız duyarlı olsunlar, tuzaklara düşmesinler. Bazı kötü niyetli kişiler özellikle iş adamlarını ve esnafı hedef alarak, Muş Valiliği özel kaleminden aradıklarını ifade ederek, vatandaşlarımızı dolandırmak maksadıyla aramalar yaptıkları bilgileri alınmaktadır.

Hiçbir Valilik, telefonla arayarak, engelli vatandaşlarımıza 'tekerlekli sandalye alacağız' veya 'ilaç alıp tedavi ettireceğiz' diyerek telefon görüşmesi yapmaz. Sizleri telefonla arayarak kendisini Valilik Özel Kalem Müdürü veya Valilik personeli olarak tanıtıp, bankaya para yatırmanızı isteyenlere asla inanmayın. Kimlik ve kredi kartı bilgilerinizi sakın paylaşmayın. Böyle bir durumla karşılaşmanız halinde hemen 155 Polis İmdat hattını arayın ya da en yakın emniyet birimine müracaat edin."