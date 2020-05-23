Vali Gündüzöz'den bayram mesajı Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gündüzöz, mesajında, hep birlikte "Hoş geldin ya Şehri Ramazan" diyerek karşıladığımız bu manevi ayı, sağlık ve mutlulukla tekrar ulaşmak dileğiyle uğurladıklarını belirtti.

Bayramların, insanların arasındaki karşılıklı sevgi ve saygının perçinlendiği, insanların birbirleriyle olan dargınlıklarını unuttukları, kardeşçe kucaklaştıkları, milli ve dini duyguların güçlendiği özel günler olduğunu kaydeden Vali Gündüzöz, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam eden koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında vatandaşlarımızın korunması adına devletimizin almış olduğu tedbirlerin uygulanacağı bir bayram olacak. Sevdiklerimizle kucaklaşıp sarılamayacağız, sevgimizi göstermemiz için mesafelerin yakın olmasına gerek yok. Sevdiklerimize daha çabuk kavuşmak, caddelerimizde ve parklarımızda doyasıya dolaşmak için lütfen, devletimizin almış olduğu kararlara riayet edelim. Ramazan Bayramı süresince sevdiklerimizle iletişim kanalları üzerinden görüşmeye özen gösterelim. Hep birlikte sevdiklerimiz ile kucaklaşamadığımız ama birbirimize gönülden bağlı olduğumuzu da hissettirdiğimiz bir bayram geçirelim. Bu duygu ve düşüncelerle, vatandaşlarımızın bayramı daha güzel geçsin diye görevi başında olacak olan sağlık, güvenlik ve vefa sosyal destek personelimiz başta olmak üzere bütün mesai arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür ediyorum. Yüce milletimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyor bayramın ilimize, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, mutluluk ve bereket getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Kaynak: AA