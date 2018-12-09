Vali Gündüzöz'den "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" Mesajı

Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' münasebetiyle bir kutlama mesajı yayımladı.

Yazılı olarak açıklama yapan Vali Gündüzöz, II. Dünya Savaşı sonrası insanlara yaşama ve korunma arzusunun pekiştirilip, geniş hak ve özgürlükler tanınması adına 10 Aralık 1948 tarihinde Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen 'İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin tüm Dünya'da olduğu gibi Türkiye'de de 10 Aralık İnsan Hakları günü olarak kutlandığını hatırlattı. İnsan Hakları Bildirisinin insanın değerini, onun hak ve özgürlüklerini tanıtan bir bildirge olduğunu ifade eden Vali Doç. Dr. Gündüzöz, "Bu bildiri insan haklarının 'Anayasası' olarak tanımlanır. İnsana onurlu bir yaşam sağlamak için insanlar arasında ırk, din, renk, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan sevgi, saygı ve dostluk duygularını geliştiren, insanın insan olması hasebiyle sahip olması gereken hakların tümü insan haklarını kapsar. Elbette ki insanın en önemli hakkı yaşama hakkıdır. Yaşama hakkını; düşünme, eğitim-öğretim, çalışma, iletişim hakları desteklemektedir. İletişim olanaklarının insanlık tarihinin en parlak dönemini yaşadığı günümüzde evrensel olarak belirlenmiş olan hak ve özgürlüklerin takibi de en üst düzeydedir" dedi.

İnsan hakları gelişiminin sosyal, ekonomik ve diğer alanlardaki gelişimden de etkilendiğini kaydeden Vali Gündüzöz, "Bu çerçevede, birinci ve ikinci kuşak haklarına ilave olarak üçüncü kuşak haklar ortaya çıkmış; Siber uzay, gen bilimi gibi gelişmelerle birlikte günümüzde dördüncü kuşak haklar gündeme gelmiş ve tartışmaya açılmıştır. Bu anlamda Muş'ta da farkındalık oluşturmak adına etkinlikler yapılarak, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin bilinmesini sağlamak için tüm kurum-kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle yürütmektedir. Yaratılmışların en şereflisi olan insanın temel hak ve özgürlüklerini korumak ve yaşamı güzelleştirmek adına insanın insanca yaşamasını, temel hak ve hürriyetlerini bilmesi adına başta basın olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarına insan haklarının bilgilendirilmesi adına yapmış oldukları çalışmalardan dolayı teşekkürlerimi iletiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, hak ve özgürlüklerin gözetildiği, ayrımcılıkların ortadan kalktığı, barış ve huzur dolu, birlik ve beraberlik içerisinde tüm vatandaşlarımızın 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nü kutlar, selam ve saygılarımı sunarım" ifadelerini kullandı. - MUŞ