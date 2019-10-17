Vali Gündüzöz, Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan askeri ziyaret etti

17.10.2019 19:44

Muş Valisi İlker Gündüzöz, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Muharrem Çelik'i evinde ziyaret etti.

Vali Gündüzöz, beraberinde İl Jandarma Komutanı Albay Bülent Baykal, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Hava Meydan Komutanı Albay Mahmut Eskişarlı, Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy ile harekatta yaralanan Çelik'in Ağaçlık köyündeki babaevine giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Çelik ve ailesiyle bir süre sohbet eden Gündüzöz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muharrem Çelik'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Çelik'in bacağında bir kurşunun olduğunu ifade eden Gündüzöz, şöyle konuştu:

"Harekatta görev yapan askerlerimizi şükranla anıyoruz. Allah onları korusun, bu aziz milletin duaları onlarla. Biz oraya barış ve huzur için gittik. Burada 3 milyon 600 bin Suriyeli var, onların tekrar ülkelerine gitmesi ve terör örgütünün bertaraf edilmesi için yapılan bir müdahaledir. Türk devleti ve milleti son derece güçlüdür. Cumhurbaşkanımızın riyasetinde inşallah orada güvenli bölge oluşturacağız ve Türkiye'nin teröre karşı mücadelesini tüm dünyaya göstereceğiz. Terör örgütünü oradan bertaraf edeceğiz. Bugün ülkede terör örgütü bitme noktasına geldi. İnşallah Suriye'de de terör örgütünü ortadan kaldıracağız."

Kaynak: AA