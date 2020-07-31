Vali Günaydın: "Ziyaretlerimizi mümkün mertebe telefonla yapalım"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Vali Günaydın: "Ziyaretlerimizi mümkün mertebe telefonla yapalım"

Kurban Bayramı'nın birinci günün il protokolü bayram namazını birlikte kıldı.

Vali Günaydın:
31.07.2020 07:25 | Son Güncelleme: 31.07.2020 08:44

Kurban Bayramı'nın birinci günün il protokolü bayram namazını birlikte kıldı. Namaz sonrası açıklamalarda bulunan Vali Şehmus Günaydın; " Ziyaretlerimizi mümkün mertebe telefonla yapalım, eğer gideceksek de kısa süre bulunalım. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece inşallah kurban bayramını sevinçli bir şekilde geçiririz" dedi.

Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu; bayram namazını Hunat Cami'nde kıldı. Kılınan namazın ardından İl Müftüsü Şahin Güven hutbesinde vatandaşlardan, bu yılki kurban bayramında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymalarını istedi. Cami çıkışında açıklamalarda bulunan Vali Şehmus Günaydın; "Bayramın ülkemize ve bütün İslam alemine hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Şehit ailelerinin, Kayserililerin kurban bayramını tebrik ediyorum. Bu bayram özel bir bayram, bildiğiniz gibi pandemi süreci yaşıyoruz. İnşallah birazdan kurbanlarımızı keseceğiz. Vatandaşlarımızdan özellikle temizliğe dikkat etmelerini, temastan kaçınmalarını ve mümkün mertebe az sayıda kişiyle kurban ibadetlerini ifa etmelerini bekliyoruz. Çünkü bulunduğumuz süre içerisinde bu hastalığın yayılmaması için hepimize düşen görevler var. Birbirimizin hakkını korumamız gerekiyor. Ziyaretlerimizi de mümkün mertebe telefonla yapalım, eğer gideceksek de kısa süre bulunalım. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece inşallah kurban bayramını sevinçli bir şekilde geçiririz. Kurallara riayet etmediğimiz takdirde bire hafta, 10 gün sonra olumsuz sonuçları göreceğiz. O tabloyla karşılaşmamak için de bu günden tedbirleri almak zorundayız. Trafiğe çıkacak vatandaşlarımızdan da trafik kurallarına uymalarını özellikle rica ediyoruz. Çünkü maalesef bayramlarda trafik kazalarında can kaybımız oluyor. Bunu asgariye indirmek için de vatandaşlarımızdan tedbirlere uymaları talebinde bulunuyorum" dedi.

Protokol, camide bulunan vatandaşlarla bayramlaştı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi Magazin
Kaan Yıldırım ve Hadise aşkından ilk fotoğraflar geldi
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti 3. Sayfa
Evlilik teklifi reddedilen saplantılı aşık, aynı aileden 4 kişiyi gözünü kırpmadan katletti
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi Güncel
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak Magazin
Songül Karlı, kendisini 20 milyon TL dolandıran eski eşi için Müge Anlı'ya başvuracak
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı Magazin
Zeynep Alkan, cesur paylaşımlarına yenisini ekledi! Bikinili pozlarına beğeni yağdı
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti Ekonomi
Bakan Albayrak'ın açıkladığı KDV indirimlerinin detayları netleşti
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
İnternetten tanıştığı kızla evinde görüşen 17 yaşındaki gencin başına gelmeyen kalmadı
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Ankara kulislerini hareketlendiren iddia: Muharrem İnce parti kuruyor
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Bir kadın cinayeti daha! Cani koca, tartıştığı eşini pompalı tüfekle öldürdü
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yaptığı hareketle sosyal medyayı sallayan Çağla Şikel'e yakın dostu Alişan meydan okudu
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Yüzbaşı, 4 yaşındaki kızını öldürdükten sonra intihar etti
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
Son Dakika: Komuta kademesi bayram sabahını Edirne'de karşıladı
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Yunanistan'dan Türkiye gerginliğiyle ilgili skandal hamle! Yaptırım için AB'ye gittiler
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Gölete giren çocuğunu kurtarmak isteyen anne boğuldu, kızın cansız bedeni saatler sonra bulundu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Çevik kuvvet polisi Özgül, evlilik yıl dönümünde denizde boğuldu
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bayram namazını Nuh Peygamber Üs Bölgesi'nde kıldı
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
17 yaşındaki genç kız alkol komasına girip hastanelik oldu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Ünlü modacı Ivana Sert aşka geldi! Sevgilisini öpücüklere boğdu
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Çanakkale'de 18 saattir süren orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
Yılan sokması sonucu kurbanlık 3 büyükbaş hayvanı telef oldu
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Devlet Bahçeli Pınar Gültekin Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Ebru Şallı Hazal Kaya Simge Sağın Demet Akalın
Spor Okan Buruk Fatih Terim Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bursa Bayram Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: Vali Günaydın: "Ziyaretlerimizi mümkün mertebe telefonla yapalım" - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.7.2020 09:20:36. #1.14#
title