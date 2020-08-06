Vali Günaydın ve Büyükkılıç'tan pazarda 'Korona virüs' denetimi
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Vali Günaydın ve Büyükkılıç'tan pazarda 'Korona virüs' denetimi

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, korona virüs tedbirleri kapsamında halk pazarında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı.

Vali Günaydın ve Büyükkılıç'tan pazarda 'Korona virüs' denetimi
06.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:05

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, korona virüs tedbirleri kapsamında halk pazarında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Vatandaşlara uyarılarda bulunan Vali Günaydın, "Karantinada izole olan vatandaşlarımızın kapısını çalmayalım. Bunlar risktir. İleride istenmeyen sonuçlara neden olabilir" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan korona virüs denetimleri kapsamında Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Sahabiye Mahallesi'nde kurulan halk pazarında maske, sosyal mesafe ve hijyen denetimi yaptı. Pazar esnafı ve vatandaşlarla sohbet eden Vali Günaydın ve Büyükkılıç, vatandaşların sıkıntılarını da dinledi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Vali Şehmus Günaydın, "Sabah saatlerinden itibaren büyükşehir belediye başkanımız, kaymakamlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın müdürleri ve sivil toplum örgütlerimizin başkanları ile sahadayız. Bugün ki denetimlerin amacı kesinlikle vatandaşımıza ceza yazmak değil. Bizler vatandaşımızı maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyeti artırmaya davet ediyoruz. Çünkü bu mücadelede en büyük silahımız maske, mesafe ve temizliktir. Bunu uyguladığımız zaman riskle karşılaşma ihtimalimiz düşüyor. Maskemizi takacağız ve mesafemizi koruyacağız. Kayseri'mizde de vatandaşlarımızın büyük bir kısmının bu kurallara uyduğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Günaydın, "Karantinada izole olan vatandaşlarımızın kapısını çalmayalım. Bunlar risktir. İleride istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Onun için herkes bu kurallara titizlikle uyarsa iyi olur. Şuana kadar arkadaşlarımızın mücadelesini hepiniz görüyorsunuz. Bu mücadeleyi takdir etmemek mümkün değil. Sağlık çalışanlarımız aylarca çocuklarını görmediler. Arkadaşlarımız bu kadar büyük fedakarlık gösteriyor. Gelin bunlara destek olalım. Bizim tedavi yöntemlerimiz, tedavi başarımız çok çok iyi. Biz bunlarla elbette övüneceğiz ama önemli olan hastaneye getirmeden tedbirlerle bu mücadeleyi verirsek daha anlamlı olur" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "Hiç kimse bu mücadeleyi boş vermemelidir. Hepimizin duyarlılık göstermesi lazım. Sonuçta faturası ağır alıyor. Bulaşmadan önce basit önlemlerle bunlar aşılır ama bulaştıktan sonra eğer kronik rahatsızlık var ise, direnci düşükse veya belirli bir yaşa gelmişse tablonun ağır seyredeceğini bilmemiz lazım. 'Bana bir şey olmaz' mantığının kimseye bir yararı yok. hepimize her şey olabilir. Burada amacımız toplumun bilinç oluşturma yönündeki gayretini gündemde tutmak, onlara nezaket kuralı içerisinde hatırlatmada bulunmaktır. Çevreyi ve toplumu korumak hepimizin görevidir. Bunun faturası gerçekten topluma ağır oluyor. Ekonomik ve mali boyutu söz konusu oluyor. Her yönüyle işi önemsememiz lazım. Sonuçta kaybeden değil, kazanan olacağımızdan şüphe etmemiz lazım. Kayseri'de de kurallara önemli ölçüde uyuluyor. Hemşerilerime teşekkür ediyorum. İhmal eden var, maskeyi kendine göre aksesuar olarak gören var ama sonuçta hepimizin dikkat etmesi lazım" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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