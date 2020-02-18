Vali Günaydın, "Vatandaşlarımızın sorunlarının tespiti ve çözümü bizim görevimizdir"

18.02.2020 17:07 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:07

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 'Muhtarlarla Buluşma İlçe Toplantıları' çerçevesinde Hacılar ilçesi mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerini dinledi.



Muhtarların talep ve sorunlarına hızlı çözüm üretmek amacıyla Hacılar ilçesinde gerçekleşen toplantıya, Vali Günaydın, İlçe Kaymakamı, ilçe belediye başkanı, daire amirleri ve muhtarlar katıldı.



Vali Günaydın toplantının açılışında yaptığı konuşmada, " Bizler vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, taleplerini dinleyerek en iyi şekilde onlara çözüm sunma makamındayız. Vatandaşlarımızın sorunlarının tespiti ve çözümü bizim görevimizdir. Tespitleri iyi yaptığımız zaman sorunu da daha az maliyetle ve daha az zamanda çözmemiz mümkündür. Bunun için sorunların tespitinde muhtarlarımızın görevini, yükünü ve fonksiyonu çok iyi biliyoruz" dedi.



Muhtarların mahallelerinde vatandaşlara temas noktası olarak ortaya çıkan sorunları ve ihtiyaçları herkesten önce gördüklerini ve imkanları ölçüsünde çözümü için gayret gösterdiklerini ifaden eden Vali Günaydın, " Mahalle imkanlarıyla çözülemeyen sorunlar, Valiliğimizin, belediyemizin ve kaymakamlığımızın da katkısını gerektiriyor ise, bunu iyi bir koordinasyonla sağlamamız gerekiyor" diye konuştu.



Toplantı, muhtarların talep ve isteklerini dile getirmelerinin ardından sona erdi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA