Vali Günaydın: "Vatandaşlarımız Afet Farkındalık Eğitimine Katılmalı"

Erciyes Üniversitesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında '2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı' kapsamında, yürütülecek faaliyetler ile ilgili afet farkındalık eğitimi iş birliği protokolü Vali Şehmus Günaydın başkanlığında imzalandı.

Erciyes Üniversitesi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü arasında '2021 Türkiye Afet Eğitim Yılı' kapsamında, yürütülecek faaliyetler ile ilgili afet farkındalık eğitimi iş birliği protokolü Vali Şehmus Günaydın başkanlığında imzalandı.

Valilik Toplantı Salonunda düzenlenen protokol imza törenine, Vali Günaydın'ın yanı sıra Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Osman Atsız katıldı. Vali Günaydın törende yaptığı konuşmada, "2021 yılı 'Türkiye Afet Eğitim Yılı' olarak ilan edilmiştir. Sayın İçişleri Bakanımızın başlatmış olduğu bu çalışma ile 81 vilayetimiz de kurumlarımızda çalışan kamu görevlilerimizin, vatandaşlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın üyelerinin eğitime tabi tutulmaları için AFAD tarafından gerekli çalışmalar başlatıldı. İlimizde de toplumun her kesimini eğitime tabi tutabilmek için, Erciyes Üniversitemizle protokol imzalayarak, bu eğitimi verecek hocalarımızla ilgili bir çalışma başlatıyoruz." dedi. Afetler gelmeden önce tedbir alınması gerektiğini ifade eden Vali Günaydın, "Bunun için de afet sırasında yapacaklarımız konusunda bilgili ve eğitimli olmamız çok büyük önem arz ediyor. Toplumumuzun her kesimini eğiterek olası afetlerden en az hasarla çıkabilmemiz için gerekli tedbirleri önceden almalıyız. Bu konuda çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor." dedi.

Vali Günaydın konuşmasının devamında tüm vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Buradan bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum. Lütfen sizlerde bu eğitimlere katılın. Bizler bu eğitimleri vermek için ilanlar ve çağrılar yapıyoruz. Sizlerde bu çağrılarımıza kulak verip bu eğitimlere katılarak afet konusunda hazır hale gelebilirsiniz. Desteklerinden dolayı Sayın Rektörümüze ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ise "Afet Eğitimi ve Afete Hazır Türkiye" projesi kapsamında tüm vatandaşlarımızın eğitiminin planlandığını belirterek, yapılan bu çalışmalara desteklerini esirgemeyen başta Sayın Valimiz Şehmus Günaydın olmak üzere herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından, İl düzeyinde yürütülecek afet farkındalık faaliyetleri, afet ve acil durum ile sivil savunma faaliyetlerine ilişkin işbirliği protokolü, Vali Günaydın ve Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış tarafından imzalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı