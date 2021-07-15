Vali Günaydın: "Ülkemiz üzerinde hesabı olanların hesapları ters yüz olacak"
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Vali Günaydın: "Ülkemiz üzerinde hesabı olanların hesapları ters yüz olacak"

Vali Günaydın: 'Ülkemiz üzerinde hesabı olanların hesapları ters yüz olacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni'nde konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Ülkemiz üzerinde hesabı olanların hesapları ters yüz olacak" dedi.

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Töreni'nde konuşan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Ülkemiz üzerinde hesabı olanların hesapları ters yüz olacak" dedi.

ERÜ 15 Temmuz Anıtı'nda düzenlenen programa, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Emrah Karayel, İl Jandarma Komutanı Albay Nadir Çelik, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu ve İl Müftüsü Prof. Dr. Şahin Güven dua etti.

"Büyük Türkiye hedefimizden bizleri asla vazgeçiremeyecekler"

Ardından törenin açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, "Tarihimizde millet olarak yaşadığımız, en önemli ihanetlerden birisi olan 15 Temmuz darbe girişimine aziz Türk milleti yediden yetmişe sokaklara dökülerek 'dur' demiştir. Allah'ın inayeti, idarecilerimizin dirayeti ve aziz milletimizin cesareti ile bütün dünyaya örnek olacak şekilde canlı bir direniş ile önlemiştir. Milletin iradesine darbe yapmaya çalışan hainlerin karşısında aziz Türk milleti, elinde silah ile değil, şanlı Türk bayrağı ile meydanlarda dimdik durmuştur. Şanlı tarihi boyunca nice savaşlar ve nice hainlikler ile karşı karşıya kalan bu millet, her zaman olduğu gibi vatanı ve bağımsızlığı için canları pahasına hainlere karşı gereken cevabı vermiştir. Milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne kast eden, hangi terör örgütü olursa olsun, kime hizmet ederse etsin bu terör örgütü mensupları ve işbirlikçileri hiçbir zaman başarılı olamayacaklar. Büyük Türkiye hedefimizden bizleri asla vazgeçiremeyecekler" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da, "15 Temmuz'un üzerinden 5 yıl geçti. 5 yıl geçmesine rağmen aynı heyecan ve aynı şevkle o günleri yaşıyor ve hainlere karşı milletin birliğini, beraberliğini tesis edecek şekilde aynı duygularla teyakkuz halinde hep beraber diri ve iri olarak hatırlıyoruz. Elbette dışarıdan olan düşmanlara karşı olan tavrımız her zaman bellidir ama içimizden çıkan hainlere karşı olan yaklaşımlarımızı fark etmemiş olabiliyoruz. O açıdan içeriden çıkabilecek hainlere karşı daha da diri, daha da uyanık olmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak istiyorum" şeklinde konuştu.

"Ülkemiz üzerinde hesabı olanların hesapları ters yüz olacak"

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ise, "Biz bu cennet vatanın tapusunu aldıktan sonrada aziz milletimizin ve devletimizin üzerinde, bayrağımızın ve ezanımızın üzerinde hesabı olanlar hiç durmadı. Tekrar tekrar sahneye çıktılar, oyunlar oynadılar, tuzaklar kurdular ama her defasında da bu tuzakları Allah'ın yardımıyla aziz milletimiz bozdu. Bundan sonrada sonuç farklı olmayacak. Hesabı olanların hesabı ters yüz olacak, bu aziz milletin üzerinde kimse oyun oynayamayacak. Son olarak 15 Temmuz gecesi ülkemiz üzerinde hesabı olanlar FETÖ'yü sahneye çıkarttılar. Ülkemizde kaos oluşturmak, ülkemizi ve milletimizi tehlikeye atmak, sıkıntıya sokmak için planlanan bu hain darbe girişimi Allah'ın yardımıyla, Cumhurbaşkanımızın tarihi çağrısıyla meydanları dolduran aziz milletimizin her ferdinin dik duruşuyla akamete uğratıldı" ifadelerini kullandı.

Protokol, Hunat Camii'nde mevlide katıldı

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve diğer protokol üyeleri, ERÜ'de düzenlenen törenin ardından Hunat Camii'ndeki mevlide katıldı. - KAYSERİ

Vali Günaydın: 'Ülkemiz üzerinde hesabı olanların hesapları ters yüz olacak'
Vali Günaydın: 'Ülkemiz üzerinde hesabı olanların hesapları ters yüz olacak'
Vali Günaydın: 'Ülkemiz üzerinde hesabı olanların hesapları ters yüz olacak'
Vali Günaydın: 'Ülkemiz üzerinde hesabı olanların hesapları ters yüz olacak'
Vali Günaydın: 'Ülkemiz üzerinde hesabı olanların hesapları ters yüz olacak'
Vali Günaydın: 'Ülkemiz üzerinde hesabı olanların hesapları ters yüz olacak'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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