Vali Günaydın Sdü'deki Yatırımları İnceledi

Isparta Valisi Şehmus Günaydın ile TBMM Plan ve Bütçe Komisyon Başkanı Sadi Bilgiç, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) inşaatı devam eden yatırımları inceledi.

İncelemede, SDÜ Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu, Batı ve Doğu Yerleşkesinde yapımı devam eden "Merkezi Derslik", "Menza", "YDA Yaşam Merkezi", "Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi", "Diş Hekimliği Fakültesi Engelli Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi" projeleri hakkında Şehmus Günaydın ve Sadi Bilgiç'e bilgi verdi. - ISPARTA