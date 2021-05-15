Vali Günaydın pazar yerlerini denetledi
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Vali Günaydın pazar yerlerini denetledi

Vali Günaydın pazar yerlerini denetledi
Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün - Haberler | Güncel

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde geçen haftanın ardından ikinci kez açılan pazar yerlerini denetledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde geçen haftanın ardından ikinci kez açılan pazar yerlerini denetledi.

Vali Günaydın'ın semt pazarlarında yaptığı denetimlere, bazı kaymakamlar da eşlik etti.

Günaydın, pazara gelenleri kurallara uymaları konusunda uyarıp, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda gazetecilere açıklama yapan Günaydın, şampiyonluk kutlamalarına Kayseri'de izin verilmeyeceği belirtti.

Kısıtlamayı ihlal edenlere karşı ekiplerin görev başında olduğunu hatırlatan Günaydın, vatandaşları duyarlı olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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