Vali Günaydın Okullarda İncelemede Bulundu

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, yapımına devam edilen bir anaokulunda incelemede bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Günaydın, Modernevler Mahallesi'nde yapımına devam edilen bir anaokulunun inşaatında incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günaydın, okula yeni başlayacak çocuklar için yeni bir anaokulu inşaatınının devam ettiğini belirtti.

Kent genelindeki tüm okullarda bakım onarım işlerinin yapıldığını ifade eden Günaydın, eğitime yapılan yatırımın geleceğe yapılan yatırım olduğunu kaydetti.

Isparta'nın eğitim kalitesini daha ileriye taşıdıklarını da aktaran Günaydın, şöyle devam etti:

"Bağımsız anaokullaşma oranımızı Türkiye ortalamasının çok çok üstüne çıkarabilmek için bu yıl 3 anaokulu ihalesi gerçekleştirdik. Şu anda yapımı devam eden anaokullarımız inşallah Eylül ayına yetiştireceğiz. Bu çalışmalarla böylelikle anaokulu öğrencilerimizin ilkokul ve ortaokul öğrencileriyle aynı binada eğitim görmelerini de sonlandıracağız. Çünkü biz şunu istiyoruz, anaokuluna giden çocuklarımız, kendi yaşlarına uygun bir ortamda eğitim-öğretimlerini devam ettirsinler. Yapacağımız yeni anaokulları bu fonksiyonları fazlasıyla ihtiva eden modern yapılar. Yemekhanesinden tutunda oyun alanlarına kadar her şeyiyle dört dörtlük anaokulları olacak."

Günaydın, okullardaki bakım ve onarım çalışmalarının zamanında bitirileceğini belirterek, öğrencilerin okulun ilk gününde bakımlı ve temiz bir ortamda eğitim öğretime başlayacaklarını da sözlerine ekledi.