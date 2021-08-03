Vali Günaydın okul inşaatında denetimde bulundu
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Vali Günaydın okul inşaatında denetimde bulundu

Vali Günaydın okul inşaatında denetimde bulundu
Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, inşaatı devam 32 derslikli ilkokulu denetledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, inşaatı devam 32 derslikli ilkokulu denetledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Talas ilçesi Mevlana Mahallesi'nde yapımına başlanan ilkokul inşaatını gezen Günaydın, 9 ay gibi kısa bir sürede tamamlanma aşamasına gelen okulun yeni eğitim-öğretim yılına yetişeceğini bildirdi.

Okulun temelinin 8 ay önce atıldığını aktaran Günaydın, "Belediye başkanımızın, yüklenici firmamızın gayreti ile tamamlanma aşamasına geldi. İnşallah yeni eğitim öğretim yılı başında bu okulumuzu eğitime açmış olacağız. Çocuklarımızın evlerinin yakınlarındaki okula gitmeleri çok büyük bir avantaj olacak." ifadelerini kullandı.

2023 eğitim vizyonunda okulların tekli eğitime geçmesinin hedeflendiğini anımsatan Günaydın, Kayseri'de hem belediyelerin hem de hayırseverlerin katkılarıyla tekli eğitime geçişte önemli bir noktaya gelindiğini kaydetti.

Denetime eşlik eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da okul ihtiyacı olan bölgedeki okulun tamamlandığını, Kepez Mahallesi'ndeki okul inşaatının da devam ettiğini belirtti.

Vali Günaydın okul inşaatında denetimde bulundu
Vali Günaydın okul inşaatında denetimde bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esma Küçükşahin

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