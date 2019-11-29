Vali Günaydın muhtarlarla buluştu

29.11.2019 18:20 | Son Güncelleme: 29.11.2019 18:20

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kocasinan ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Günaydın, muhtar toplantılarına önem verdiklerini ve muhtarların en büyük destekçileri olduklarını belirtti.

İlçelerde görev yapan daire müdürlerine muhtarlarla devamlı iletişim halinde olmaları talimatını veren Günaydın, "İlçelerimizdeki daire müdürleri, muhtarlarımızla devamlı iletişim halinde olmalı. Muhtarlarımızı gidip yerlerinde ziyaret etmeliler. Sorunları yerinde görüp, dinleyip ona göre çözüm üretmeliyiz." diye konuştu.

Muhtarlara telefon numarasını da veren Günaydın, sorunları olduğunda kendisini arayabileceklerini söyledi.

Toplantı, muhtarların mahallelerindeki sorun ve taleplerini ilgili kurum müdürlerine iletmelerinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA