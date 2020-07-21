Vali Günaydın, muhtarları salgınla ilgili bilgilendirdi Vali Şehmus Günaydın, muhtarla buluşma toplantıları çerçevesinde İncesu ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Vali Şehmus Günaydın, muhtarla buluşma toplantıları çerçevesinde İncesu ilçesinde mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kaymakam Mustafa Kemal Özgün, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Nihat Pullu, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, daire amirleri ile muhtarlar katıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla yeni normal döneme geçildiğini belirten Vali Günaydın, "Yeni normal hayatta bazı kararlar alındı. Ama biz bunu eski normalmiş gibi devam ettirdiğimiz için elde ettiğimiz kazanımları kaybedebiliriz. Çünkü hep beraber toplum olarak çok önemli bir sınavdan geçiyoruz, önemli kazanımlar elde ettik ve bu kazanımlar sonucunda da çok şükür dünyada birçok ülkede ağır tablolar ortaya çıkmışken biz süreci çok az hasarla atlatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğine dikkati çeken Günaydın, pandemi sürecinde muhtarlara önemli görevler düştüğünü kaydetti.

Günaydın, vatandaşları salgın dolayısıyla uyarmaları konusunda muhtarlara talimat verdi.

Toplantı, muhtarların talep ve isteklerini dile getirmelerinin ardından sona erdi.

Vali Günaydın ayrıca daha önce Kayseri Fen Lisesi ve Spor Lisesi olarak kullanılan binada da incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA