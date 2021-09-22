Vali Günaydın maçı Gazilerle birlikte izledi
19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilere Kayserispor-Galatasaray maçını beraber izleme sözü veren Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, maçı gazilerle birlikte izledi.
KAYSERİ (İHA) - 19 Eylül Gaziler Günü'nde gazilere Kayserispor- Galatasaray maçını beraber izleme sözü veren Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, maçı gazilerle birlikte izledi.
19 Eylül Gaziler Günü kutlaması etkinliklerinde gazilerle yakından ilgilenen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, gazilere Kayserispor-Galatasaray maçını beraber izleme sözü verdi.
Vali Günaydın, verdiği sözü tutarak maçı gazilerle ve şehit yakınları ile beraber izledi. - KAYSERİ
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