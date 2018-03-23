Vali Günaydın, "Kariyer Zirvesi"Ne Konuk Oldu

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Süleyman Demirel Üniversitesi'nde (SDÜ) düzenlenen "Kariyer Zirvesi"ne katıldı.

SDÜ'den yapılan açıklamaya göre, Vali Günaydın, SDÜ Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama Araştırma Merkezi, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Endüstri ve Kalite, İnşaat, Kariyer ve Girişimcilik, Politika Tasarım Topluluğu aracılığıyla düzenlenen "Kariyer Zirvesi"nde öğrencilerle buluştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Günaydın, kariyer yolculuğunda doğruların peşinden gidilirse başarılı olunabileceğini söyledi.

Zamanın en iyi şekilde değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Günaydın, "Yapmak istedikleriniz için zamanında karar verin. Yapacağınız işleri not alın. Mutlaka bir bilgi notunuz olsun." ifadesini kullandı.

Vali Günaydın, adalet ve doğruluk kavramlarına çok önem verdiğini belirterek, meslek hayatında her zaman bu doğrultuda ilerlediğini kaydetti.

Hayatında hiçbir zaman adalet ve doğruluktan taviz vermediğini belirten Günaydın, şöyle devam etti:

"Yöneticilik anlayışım, adalet ve doğruluk kavramları üzerine kurulu. Sizler de adımlarınızı bu kavramlar üzerine atın. Kariyer merdivenini doğruları yaparak çıkarsanız başarılı olursunuz. Bu her durumda böyle. Yanlışlar karşısında sessiz kalmayın. Yanlışı yaşatırsanız, doğrular ölür. Meslek hayatınızda sık sık karşılaşacağınız sorunlardan birisi de çalışma arkadaşlarınızla ilişkileriniz. Bu ilişkilerde her zaman yapıcı olmaya çalışın. İhanet edene asla fırsat vermeyin. Fırsat verirseniz, ülkemizin, milletimizin geleceği tehlikeye girer."

Günaydın, tecrübe kazanmanın zamanla alakalı olmadığını, tecrübenin, insanın kendini yetiştirmesi, merakı ve araştırmasıyla ilgili olduğunu aktardı.

Teknoloji bağımlılığının zararlarına da değinen Günaydın, gençlerin yaşadığı sıkıntılarda bağımlılığın da rolü olduğunu, bununla toplum olarak mücadele etmek gerektiğini söyledi.