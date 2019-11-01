Vali Günaydın, kan bağış standını ziyaret etti

01.11.2019 16:20

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kızılay Haftası dolayısıyla açılan kan bağışı standını ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın da eşlik ettiği ziyarette, Günaydın, kan bağışında bulunan vatandaşlar ve öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Günaydın, kan vererek hem ihtiyaç sahibi insanlara faydalı olunduğunu hem de insanın kendi sağlığına fayda sağladığını belirtti.

Ziyaretin sonunda Günaydın, Kızılay gönüllüleriyle ve vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA